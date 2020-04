Canicattì, una poesia per gli operatori sanitari: un omaggio del Presidente dell’Unitre

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Una splendida poesia dedicata agli angeli del soccorso.

Nei giorni scorsi il Presidente dell’Unitre prof. Giuseppe Lauricella ha voluto scrivere un poema in omaggio di tutti gli operatori sanitari che, in questi tempi difficili, sono in prima linea nella lotta al nemico invisibile ma spietato del Covd-19.

La poesia intende esaltare le gesta dei professionisti della salute che, nonostante consci del pericolo, si gettano a gamba tesa sul virus in modo tale da frenarne gli effetti per il bene dell’intera collettività.

Di seguito il poema:

“I NUOVI ANGELI”

Tra tanti letti si muovono leggeri

col cuore gonfio di tanti pensieri

non hanno volto ma mascherina,

sempre presenti sera e mattina

affrontano tutto con gentilezza

con gli occhi rossi di tanta stanchezza.

Col camice bianco, quasi volando

i nuovi angeli di questo mondo

sono tutti i medici e gli infermieri

Amici di cui essere fieri,

il virus corre, colpisce e impazza

scompiglia il mondo il malarazza,

ma quella squadra di gente affiatata

vicino ai malati fa la nottata

e lotta con forza e abnegazione

a loro va tutta l’ammirazione.

Di Pietro Geremia