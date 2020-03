Sicilia, uscita NetBlind: L’applicazione che cerca volontari per non vedenti

Connect on Linked in

In questi ultimi giorni le chat e i gruppi Facebook si sono focalizzati su una nuova applicazione, NetBlind. Questa app, disponibile per sistemi iOs e Android, consente, alle

persone non vedenti e ipovedenti che necessitano di essere accompagnati, di cercare un volontario che si rende disponibile a farlo.

Che sia un accompagnamento giornaliero, periodico o una vacanza, l’app promette non solo di trovare una persona per un accompagnamento una tantum, ma anche di cercare un compagno di avventure per una vacanza o per, ad esempio, un concerto.

Avvisiamo subito che la ricerca potrà dare risultati poco fruttuosi, l’applicazione è stata rilasciata da poco tempo e necessita di volontari, che attualmente sono pochi.

Perciò quello che chiediamo è di diffondere l’applicazione tra amici, conoscenti e associazioni.