Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

I carabinieri di Ustica, mercoledì pomeriggio, durante la navigazione in mare, sul battello pneumatico, hanno avvistato e soccorso una tartaruga della specie “caretta – caretta” che era rimasta impigliata in un cumulo di rifiuti abbandonati in mare.

La specie acquatica, in evidente difficoltà a rischio annegamento, è stata adagiata sull’imbarcazione, liberata dai rifiuti e rimessa in mare dagli stessi militari dell’Arma dei carabinieri