Ustica, restano ancora chiuse le scuole: la protesta di genitori

Sembra che le scuole di Ustica siano destinate a restare chiuse per quest’anno.

Nonostante gli incontri in provveditorato pare infatti la situazione inerente alla mancanza di personale Ata, solo 2 su 7 presenti, di 3 assistenti amministrativi ma anche di alcuni insegnanti non si sia ancora sbloccata.

Di conseguenza dunque i plessi non possono essere aperti lasciando così senza istruzione ben 115 alunni appartenenti all’istituto superiore, alla scuola media elementare e dell’infanzia.

Le ragioni che ostacolerebbero l’inizio delle lezioni sembrerebbe consistere nella mancata voglia di personale di trasferirsi nell’isola costringendo così gli alunni a stare ancora a casa.

Intanto monta sempre di più la protesta da parte di genitori i quali, vedendo negato un diritto costituzionalmente garantito hanno invocato a gran voce un consiglio comunale straordinario in seduta aperta per far fronte all’urgenza.