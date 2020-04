Sicilia, va a raccogliere verdure nonostante divieti da coronavirus: sanzionato 50enne

Connect on Linked in

Un fine settimana decisamente caro quello appena trascorso per un 50enne originario del siracusano.

L’uomo, di Ferla, non curante delle disposizioni date dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in tema di prevenzione al Covid-19 avrebbe avuto la brillante idea di recarsi in un comune diverso da quello di residenza per raccogliere un po’ di verdura selvatica.

Durante il tragitto però il protagonista della storia è stato beccato dagli uomini dell’arma dei carabinieri i quali, non ricevendo una valida motivazione sullo spostamento, non hanno potuto fare altro che applicare una sanzione amministrativa pari a 560 euro.