Agrigento, va al Comune e prende a testate l’impiegato: indaga la polizia locale

Una giornata da emicrania quella appena trascorsa ad Agrigento.

Un uomo, presumibilmente originario del posto, si sarebbe recato presso la locale casa comunale collocata nei pressi di via Atenea dove avrebbe preso a testate un impiegato comunale.

L’alterco sarebbe nato in seguito alla richiesta dell’aggressore dello svolgimento di una pratica alla vittima la quale, non potendo al momento occuparsene, è stata dunque il bersaglio di una capocciata in piena regola.

In seguito al vile attacco fisico l’assaltatore si sarebbe dileguato nel nulla prima dell’arrivo degli uomini della Polizia Locale i quali, dopo aver soccorso il malcapitato impiegato e trasportato al San Giovanni di Dio dov e i medici hanno riscontrato un trauma cranico, hanno avviato le indagini per individuare l’autore del gestaccio.