Porto Empedocle, va al supermercato ma non ha soldi: carabinieri e utenti fanno colletta per la spesa

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

I primi sentori di fame stanno cominciando a venire a galla nella provincia di Agrigento.

A dimostrarlo è quanto avvenuto nella città di Porto Empedocle dove un uomo si sarebbe recato all’interno di un supermercato per fare la spesa dichiarando, una volta arrivato alla cassa, di non avere tutta la somma necessaria per pagare quanto preso.

Dimostrando una solidarietà solamente da elogiare i presenti, insieme ai carabinieri intervenuti nel frattempo, hanno deciso di fare una colletta per consentire di colmare la somma e permettere dunque all’uomo di poter tornare a casa con la spesa per la sua famiglia.