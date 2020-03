Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Pare che non

esista limite all’incoscienza umana.

A

dimostrarlo è un atto messo a segno da parte di un uomo residente a Sciacca

che, incurante del rischio biologico derivante dalla sua positività al

Coronavirus, ha pensato bene di recarsi a fare la spesa presso un supermercato

della zona invece di rimanere in autoisolamento domestico.

Per tali

fatti dunque la Procura di Sciacca ha avviato un’inchiesta per concorso

colposo in epidemia e inosservanza di provvedimento dell’autorità.