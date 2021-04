Un farmacista israeliano ha detto di “sentirsi bene” dopo che, per errore, gli sono stati iniettate contemporaneamente cinque dosi del vaccino Pfizer – BioNTech contro il Covid-19. Lo riporta il magazine britannico LadBible.com.

Uday Azizi è stato uno dei primi a ricevere il vaccino in quanto operatore sanitario in prima linea e si è presentato lunedì scorso, alle 15.00, presso la Shlomo Group Arena di Tel Aviv per la sua dose. Tuttavia, l’infermiera non si è resa conto che ogni fiala contenesse fino a cinque dosi (a volte anche di più).

A Uday, quindi, è stato somministrato l’intero lotto ed è stato portato in ospedale dopo che è emerso l’errore. Fortunatamente, pare che l’uomo non abbia manifestato effetti negativi, a parte un po’ di arrossamento e gonfiore intorno all’area in cui ha ricevuto l’iniezione. Inoltre, nonostante un po’ di mal testa, si dovrà presentare tra tre settimane per il richiamo.

Stando a quanto riportato, Pfizer aveva previsto uno senario simile tramite un test e ha scoperto che non si manifestavano effetti collaterali diversi da quelli avuti da Uday, ovvero l’irritazione nella zona dell’iniezione.

Il Ministero della Salute ha dichiarato: “Il caso è oggetto di indagine da parte del Ministero della Salute e invieremo un’altra lettera in modo da rendere più rigorosa la procedura per l’intero sistema sanitario. Il Ministero della Salute sta conducendo il processo di vaccinazione e continuerà ad aggiornare le procedure man mano che si dovessero verificare incidenti al fine di migliorare l’operazione”.