Valderice, 19enne colpisce carabiniere con una sedia: arrestato

Connect on Linked in

Un 19enne di origini gambiane è stato arrestato a Valderice, nel Trapanese, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Il ragazzo, ospite del centro di accoglienza Sprar “Villaggio di Santa Maria Odigitria”, in contrada Bonagia, dopo che i militari dell’arma si erano presentati per eseguire un decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Trapani per la ricerca di droga nei locali del centro di accoglienza , è andato in escandescenza colpendo con una sedia uno dei carabinieri presenti sul posto.

Il gambiano , poco dopo, è stato immobilizzato e arrestato per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Il carabiniere è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani per le cure del caso.

Il giudice ha convalidato l’arresto e sottoposto il 19enne al divieto di dimora nel Comune di Valderice.