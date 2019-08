Valguarnera, torneo Beach Soccer ‘Carrapipi Giocovero” : un’intera comunità unita contro il Gioco d’azzardo(Foto)

Connect on Linked in

Grande successo di partecipazione per il torneo di Beach Soccer ‘Carrapipi Giocovero’ che si è concluso, ieri sera, nel campo sportivo di Valguarnera.

Cinque serate dedicate allo sport e ai giovani valguarneresi. Ben 70 partecipanti e 11 squadre, ognuna riconoscibile dai colori delle maglie.

E quindi, primo posto per i ‘Fucsia’, secondi classificati i ‘Verde chiaro’ e terzi classificati la squadra ‘Arancione’ che sale sul podio battendo i ‘Rossi’”. Così, il deputato del Movimento 5 Stelle Andrea Giarrizzo che, oltre ad aver organizzato l’intero torneo, era capitano della squadra Arancione.

Premiati anche Salvatore Giuseppe Scamacca dei Fucsia, quale miglior giocatore in campo, mentre sì è registrato un ex aequo per i migliori portieri: Giovanni Geraci, della squadra Arancione e Andrea Platania dei Fucsia.

“L’intera comunità si è riunita intorno ad un grande scopo, – continua Giarrizzo – quello di contrastare il gioco d’azzardo. Ha fatto da cornice a questa bella iniziativa anche la sensibilizzazione in tema di rifiuti, tutto l’evento, infatti, è stato plastic free e durante le partite sono state distribuite ai giocatori e agli spettatori 200 borracce in alluminio. Infine, uno stand dedicato ai più piccini per giocare a FIFA, musica e tanto divertimento per tutti”.

“Non ci fermeremo qui, – conclude il parlamentare – continueremo ad organizzare manifestazione che tengano in fermento grandi e piccini per divertirci e stare insieme”.