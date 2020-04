Agrigento, vanno a fare la spesa senza guanti e mascherina: sanzionati padre e figlio

Print This Post

Sembra che non tutti recepiscano il fatto del rischio di contagio da Coronavirus.

A dimostrarlo sarebbe quanto avvenuto a Sciacca dove un 90enne e il figlio sono stati segnalati e sanzionati da parte della polizia per essersi recati all’interno di un supermercato senza indossare ne mascherina ne guanti.

Stando a quanto emerso dalle indagini i due avrebbero rifiutato di indossare i dispositivi di protezione individuale nonostante le continue insistenza da parte dei titolare dell’esercizio commerciale che si è visto di conseguenza obbligato ad avvisare le forze dell’ordine.

Una volta sul posto ed accertata l’assenza dei DPI, gli agenti saccensi non solo hanno sanzionato la coppia con un’ammenda di ben oltre 500 euro ma hanno anche denunciato il figlio del 90enne per resistenza a pubblico ufficiale in quanto aveva sollevato dubbi sulla necessità di adottare misure precauzionali.