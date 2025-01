Il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, comunica alla cittadinanza che, a partire da oggi, lunedì 13 gennaio, il tratto di via Marconi compreso tra la chiesa del Purgatorio e la chiesa del Carmine sarà temporaneamente chiuso al traffico.

La misura si è resa necessaria per consentire l’esecuzione di interventi sulla sede stradale.

Nuovi percorsi in direzione valle e monte

Per coloro che devono raggiungere la parte a valle partendo da piazza Roma, sarà possibile transitare attraverso via Cristoforo Colombo e via Guglielmo Marconi, entrambe rese a doppio senso di marcia, e proseguire infine su via sen. Gangitano.

Chi, invece, si trova a dover raggiungere la piazza Roma provenendo dalla parte a monte potrà percorrere via Cavour, via Carducci, via Poerio e, infine, via Marconi.

Divieto di sosta nelle vie a doppio senso

Nelle strade in cui è stato istituito il doppio senso di circolazione, vige il divieto di sosta per agevolare il traffico veicolare.

L’amministrazione comunale invita i cittadini a rispettare la nuova segnaletica e a prestare la massima attenzione, onde evitare ulteriori disagi alla circolazione.

Indicazioni per i cittadini

Prestare attenzione ai cartelli stradali e alle indicazioni della Polizia Municipale. Evitare soste nelle aree interessate dal doppio senso di marcia. Programmare gli spostamenti con anticipo, soprattutto nelle ore di punta.

Queste disposizioni resteranno in vigore fino al termine dei lavori previsti sulla via Marconi. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di Canicattì o contattare gli uffici preposti.