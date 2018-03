Viabilità, attivata sulla Palermo-Sciacca lo scout speed: l’autovelox invisibile

Print This Post

La statale 624 Palermo-Sciacca si riempie di autovelox. Con provvedimento disposto per decreto prefettizio e recepito dal comune di San Giuseppe Jato infatti, per contrastare l’alta velocità ed evitare incidenti sono stati istallati alcuni scout speed, autovelox “invisibili” nascosti dentro un’auto dei vigili in movimento.

“Il tratto di strada interessato dai controlli è stato individuato – spiega il Comune – dopo un attento studio delle caratteristiche delle strade, e del numero degli incidenti rilevati nell’arco dell’ultimo quinquennio”.

I meccanismi di limitazioni stradali sono entrati in funzione martedì scorso e già hanno “beccato” ben 50 automobilisti che hanno ricevuto altrettanti verbali, mentre altri si attiveranno a partire dal 4 aprile.

Attenzione dunque ai conducenti di autovetture e ciclomotori che, a seconda del limite di eccesso di velocità superato, potrebbero ricevere una multa che va dai 41 agli 828 euro e decurtazione di dieci punti dalla patente con sospensione da sei a dodici mesi.

Di Pietro Geremia