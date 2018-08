Connect on Linked in

Sono campagne di indagini, verifiche e lavori di messa in sicurezza quelle che il Libero consorzio comunale ha segnalato alla Regione affinché vengano finanziate con urgenza, come si ricava dal report delle condizioni di ponti, opere di attraversamento, opere infrastrutturali e di servizio delle strade provinciali, consegnato a Palermo la scorsa settimana.

«Il problema sono le risorse a disposizione – spiega il commissario del Libero consorzio, Ferdinando Guarino – non solo per le manutenzioni ma anche per fare le verifiche. In ogni caso la tutela degli utenti e la garanzia della loro sicurezza rimane la nostra priorità».

Fonte: gds.it

(http://enna.gds.it/2018/08/28/viadotti-ex-provincia-di-enna-senza-soldi-per-le-verifiche_906699/)