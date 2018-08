Viaggi, a partire da novembre niente bagagli a mano gratis con la Ryanair: solo borse o mini zaini

Addio ai trolley a costo zero sui voli. A partire da novembre Ryanair ha deciso di porre delle misure restrittive sui bagagli che si potranno portare a bordo dei propri aerei, non consentendo più di salire a bordo con un bagaglio a mano senza pagare alcun addebito. Secondo Kenny Jacobs, Chief marketing officer della compagnia di voli irlandese low cost, tale decisione sarebbe scaturita per snellire i tempi di imbarco garantendo così un taglio dei ritardi che hanno complicato non poco le vacanze dei viaggiatori in quest’ultimo periodo. Per chi volesse imbarcare il proprio bagagli mano quindi saranno possibili due strade: acquistare l’opzione di imbarco prioritario, ad una cifra di 6 euro a viaggio, oppure fare il check-in del bagaglio in stiva ma a prezzi ridotti rispetto alla spesa per tutti le altre borse più grandi. Chi invece vorrà portarsi il proprio zaino o mini bagaglio a bordo, dovrà assicurarsi che sia di dimensioni pari a 40x20x25 cm.

Di Pietro Geremia