Canicattì, viene aggredito e picchiato: 37enne in fin di vita

Un fine settimana da dimenticare quello appena trascorso a Canicattì.

Un 37enne di origini romene è stato selvaggiamente picchiato da due suoi connazionali a suon di calci, pugni e addirittura armi improprie riducendolo così in fin di vita in seguito ad una serata colma di alcool e controversie di natura economica.

Una volta soccorso dai sanitari del 118 l’uomo è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale Barone Lombardo dove i medici, notando le gravissime condizioni, hanno optato per il suo trasferimento in una struttura sanitaria di Palermo.

Sul caso si sono fiondati gli agenti della Squadra Mobile di Agrigento, in collaborazione con i colelghi del commissariato di Canicattì, i quali, in men che non si dica, sono riusciti ad individuare gli aggressori in un 42enne e in un 45enne con ancora gli abiti e le scarpe sporchi di sangue.

Di Pietro Geremia