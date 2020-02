Campobello, viene travolto da un albero: deceduto pensionato

Print This Post

Continuano le tragedia in provincia di Agrigento.

Un pensionato originario di Campobello di Licata è deceduto nelle scorse ore dopo essere stato travolto dal tronco di un albero su cui stava lavorando.

Secondo le prime indiscrezioni sembra che l’anziano stesse tagliando le radici del fusto situato nel suo appezzamento di terreno in contrada Favarottella quando, improvvisamente, un tronco lo avrebbe schiacciato facendolo così morire per asfissia.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118 i quali non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

Di Pietro Geremia