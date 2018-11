Villaseta, bambino fa perdere le sue tracce in un centro commerciale: ritrovato dalla polizia

Print This Post

Attimi di paura in un centro commerciale. Un bambino di 6 anni, approfittando di un momento di distrazione da parte dei genitori, si è allontanato dalla loro custodia all’interno dell’edificio creando non poca preoccupazione quando gli stessi non l’hanno più visto.

Sul posto, dopo la segnalazione dei genitori, si sono precipitati gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento che hanno subito avviato le ricerche che fortunatamente sono andate a buon fine.

Il piccolo è stato ritrovato mezz’ora dopo dal suo “allontanamento” in un bar del centro commerciale.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato