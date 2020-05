Virus cinese, l’Oms corregge lo stato di allerta globale da “moderato” a “alto”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Ieri l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che il rischio globale derivante dal coronavirus cinese è «elevato», ammettendo un errore nei suoi precedenti rapporti in cui riferiva che il rischio fosse “moderato”. L’ultimo rapporto dell’organismo Onu, diffuso domenica sera, ha rilevato un rischio «molto alto in Cina, alto a livello regionale e alto a livello globale». In una nota aggiunge che nelle comunicazioni dei giorni precedenti era stato detto «erroneamente» che il rischio era «moderato», ha spiegato la portavoce Fadela Chaib.

La città di Pechino registra il suo primo morto per il coronavirus di Wuhan:

lo riferisce la Commissione sanitaria municipale, aggiungendo in una

nota che sono 8 i nuovi casi di contagio registrati oggi, portando il

totale a quota 80. La vittima, di 50 anni, si era recata a Wuhan l’8

gennaio. Dopo il rientro a Pechino il 15 gennaio, gli era stata

diagnosticata la polmonite atipica il 22 gennaio.

Il Canada ha confermato il suo secondo caso accertato di coronavirus cinese. Secondo quanto riportano i media canadesi, si tratta della moglie del primo paziente contagiato dal nuovo virus, un cinquantenne attualmente ricoverato all’ospedale Sunnybrook di Toronto e rientrato da Wuhan martedì scorso. Ad annunciarlo è stato il responsabile della Sanità della provincia dell’Ontario, David Williams.

Fonte: gds.it

(https://gds.it/articoli/cronaca/2020/01/27/virus-cinese-loms-corregge-lo-stato-di-allerta-globale-da-moderato-a-alto-2991410e-9a6d-4fe5-85cd-b72746616dd7/)