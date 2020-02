Virus cinese, l’Oms dichiara l’emergenza sanitaria a livello globale

Connect on Linked in

L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato il coronavirus «emergenza sanitaria globale». Lo ha reso noto il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“La

Cina – detto il direttore generale- ha preso straordinarie misure per

fare fronte all’emergenza del virus 2019-nCoV, ha isolato il virus, lo

ha sequenziato e ha condiviso i dati con tutti. Dobbiamo ringraziare

tutti coloro che hanno lavorato ininterrottamente per tutto questo

tempo”. Per l’Oms, però, non è possibile immaginare quanto grande sarà

questa emergenza e quindi bisogna essere preparati ad affrontarla. Da

qui la decisione di dichiarare l’emergenza internazionale.

In un’ennesima giornata contrassegnata da nuovi contagi, vittime e paesi colpiti dal coronavirus,

il direttore generale dell’Oms ha convocato una riunione d’emergenza

dei suoi esperti a Ginevra. In conferenza stampa, ha lodato «gli

standard di risposta» della Cina all’epidemia, che hanno consentito

finora di circoscrivere i casi all’estero a 98 in 18 paesi, e senza al

momento fare vittime.

E tuttavia, ha aggiunto, Wsebbene questi

numeri siano piccoli, dobbiamo agire insieme per limitare ulteriormente

la diffusione del virus”: così ha dichiarato “un’emergenza sanitaria

globale”. In Cina l’infezione è arrivata ovunque, toccando anche il

Tibet. La maggior parte dei contagi resta concentrata nella provincia

epicentro di Hubei ed quasi 1.400 persone sono gravi.

Sui loro

profili ci sono ancora scarse informazioni. La rivista scientifica The

Lancet, analizzando 99 ricoveri a Wuhan, ha rilevato che la quasi

totalità sarebbe scaturita dalle esposizioni al pesce ed agli animali

selvatici del mercato di Wuhan, mentre i primi casi di contagio uomo a

uomo sono arrivati diversi giorni prima. La malattia sembra aggredire

soprattutto anziani maschi con problemi medici precedenti. Gli esperti

cinesi osservano che con adeguate misure di contenimento e prevenzione i

contagi potrebbero calare, ma la priorità è trovare un vaccino: secondo

i ricercatori cinesi, serviranno almeno 3 mesi.

Un laboratorio in

California ha previsto i primi test tra giugno e luglio. Al lavoro

anche russi e australiani. Il coronavirus nel frattempo è approdato in

altri due paesi, l’India e le Filippine, portando ad oltre un centinaio i

casi in 20 paesi. Negli Stati Uniti si è registrato il primo contagio

uomo a uomo, di infezione contratta fuori alla Cina, come era già

accaduto in Vietnam, Giappone e Germania.

Diverse compagnie aeree –

dopo Lufthansa, British e Klm, anche Air France – hanno fermato i voli

da e per la Cina. Per la seconda economia del mondo i contraccolpi sono

durissimi, non solo sul fronte del turismo, perché anche i grandi

colossi internazionali con basi nel paese corrono ai ripari. Google,

Ikea, Starbucks and Tesla hanno chiuso i loro negozi o sospeso le

operazioni e dopo Toyota anche la Bmw ha fermato tre stabilimenti e

Volkswagen ha allungato le ferie dei dipendenti.

Il caos in Cina ha delle conseguenze anche sui rimpatri delle migliaia di stranieri bloccati a Wuhan, perché i singoli paesi attendono, in una sorta di coda, l’autorizzazione di Pechino a partire. Gruppi di americani e giapponesi sono già rientrati da

Wuhan, 200 francesi sono partiti, l’evacuazione dei britannici è stata posticipata di un giorno. Anche l’Italia, che aveva annunciato per oggi la partenza per Wuhan di un aereo per prendere una sessantina di connazionali, sta ancora trattando

l’autorizzazione con la Cina, ha reso noto la viceministra degli Esteri Marina Sereni. Al loro rientro saranno messi in quarantena, molto probabilmente in una struttura militare vicino Roma.

Fonte: gds.it

(https://gds.it/articoli/mondo/2020/01/30/virus-cinese-loms-dichiara-lemergenza-sanitaria-globale-misure-straordinarie-532544b1-537e-4d6f-a94e-65889201b5d4/)