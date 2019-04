Vitalizi, Cancelleri: «Se la Sicilia non li taglia, ci rimetterà 70 mln di euro»

Connect on Linked in

«La casta siciliana vuole difendere a tutti i costi il privilegio di pochi, anche al prezzo di un maxi taglio di 70 milioni di euro ai servizi di tutta la collettività?

Noi non ci stiamo e siamo disposti anche a scendere in piazza perché ciò non avvenga. Sarebbe abominio, un crimine consumato sulla pelle dei siciliani». Lo dice il deputato del M5S all’Ars, Giancarlo Cancelleri, due giorni dopo l’approvazione dell’accordo Stato-Regioni che prevede entro il 30 maggio il taglio dei vitalizi degli ex consiglieri regionali.

«Se non vogliono sentire le ragioni del buon senso – dice – sentiranno quelle della piazza, che siamo disposti chiamare a raccolta per evitare l’ennesima, ingiusta batosta ai siciliani. Nella conferenza Stato-Regioni di due giorni fa, dove mancava la Sicilia, infatti è stato raggiunto l’accordo che prevede il ricalcolo dei vitalizi secondo il sistema contributivo entro il 30 maggio. Le regioni che per quella data non avranno effettuato il taglio, con tanto di legge o delibera, subiranno una riduzione dei trasferimenti statali del 20%, che per la Sicilia equivarrebbe ad una mega stangata. Secondo quanto affermato dal ragioniere generale della Regione, infatti, il taglio statale si aggirerebbe intorno ai 70 milioni».

«Noi – continua Cancelleri – non vogliamo affamare nessuno, come dice il presidente dell’Ars Gianfranco Micciché, e infatti, secondo i nuovi calcoli, l’assegno minino per gli ex deputati e i loro eredi sarebbe di 1.100 euro, ma ne rimarrebbero in vita molti di importo nettamente più alto. Non riusciamo a credere che per salvare i privilegi di pochi, che regalano il vitalizio anche a un ex deputato che all’Ars non ha mai messo piede, si sia disposti tagliare i diritti dei siciliani».

Fonte: lasicilia.it

( https://www.lasicilia.it/news/politica/233938/vitalizi-cancelleri-se-la-sicilia-non-li-taglia-ci-rimettera-70-mln-di-euro.html )