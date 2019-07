Vittoria, auto investe due ragazzini: uno è morto, l’altro gravissimo, familiari sotto shock

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Tragedia a Vittoria, un Suv avrebbe investito due giovani di 11 e 12 anni, si tratta di due cuginetti , che erano seduti sull’uscio di casa , un ragazzino è deceduto per le ferite riportate l’altro è stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Vittoria.

Il pirata della strada è fuggito a bordo di una Jeep Renegade.

L’incidente sarebbe avvenuto in via Gaeta a Vittoria, sotto shock familiari ed amici.

Sul posto le forze dell’ordine che stanno cercando di ricostruire il tragico evento.

Uno, Alessio D’Antonio di 11 anni, è morto sul colpo e l’altro, ricoverato in gravissime condizioni nell’ospedale di Vittoria, sta per essere trasferito in elisoccorso a Catania. Le sue condizioni sono disperate. La scena che si è presentata ai soccorritori è stata raccapricciante: l’auto ha infatti tranciato gli arti inferiori di entrambi i bambini.

Il conducente dell’auto, insieme ad altre due persone che erano a bordo, si è dato alla fuga subito dopo l’incidente a piedi. Era alla guida di una Jeep Renegade. Gli agenti della polizia di Stato lo hanno già fermato: si chiama Rosario Greco, ha 34 anni ed ha precedenti penali. E’ stato sottoposto all’alcool test.

Foto d’archivio.