Avevano trasformato la propria abitazione in un vero e proprio supermercato della droga due soggetti tratti in arresto nella giornata di giovedì da personale del Commissariato di P.S. di Vittoria.

Nello specifico, una pattuglia del Commissariato di P.S. di Vittoria transitando nei pressi dell’abitazione dei due giovani si accorgeva di un continuo andirivieni di soggetti, noti agli Operatori come assidui assuntori di stupefacenti, facendo propendere per una verosimile attività di spaccio all’interno dello stabile in questione.

Gli Agenti decidevano quindi di accedere all’interno dell’abitazione ove, avuta la presenza dei due giovani, effettuavano una perquisizione personale e domiciliare.

La perquisizione eseguita nell’abitazione permetteva di rinvenire, su una scrivania all’interno della camera di letto, un ingente quantitativo di sostanza stupefacente e, nello specifico, 44,5 grammi di cocaina e 102 grammi di hashish, già suddivisa in dosi pronte per la cessione a terzi assuntori.

Sulla stessa scrivania veniva rinvenuto materiale per il taglio, il peso ed il confezionamento dello stupefacente, posto che erano presenti un bilancino di precisione e strumenti necessari per la suddivisione delle dosi e la cessione a terzi acquirenti.

In considerazione di quanto rinvenuto i due soggetti, rispettivamente di anni 30 e 25, venivano accompagnati presso gli Uffici del locale Commissariato di P.S. e, dopo le formalità di rito, tradotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Lo stupefacente, che una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato diverse migliaia di euro, e il materiale utile per la suddivisione e il confezionamento delle dosi sono stati sottoposti a sequestro.