Vittoria esterna per il Futsal Canicattì 5

Vittoria esterna in coppa Sicilia a Caltagirone e passaggio del turno per il futsal Canicattì 5 , i ragazzi di mister Jack Giardina hanno battuto a domicilio i Calatini 4-3 con reti di : Fontana 2, Falsone ,Faldetta , dopo partita vibrante e ricca di emozioni .

“Sono molto soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi – dichiara il mister Jack Giardina – hanno dato prova di grande carattere e personalità battendo una squadra forte come il Caltagirone che si trova nelle prime posizioni nell’altro girone di serie C2 e poi vincere fuori casa è sempre difficile”.

Il Prossimo impegno per i biancorossi del presidente Enzo Urso sarà in trasferta ad Alcamo contro l’attuale capolista alla ripresa del campionato dopo la pausa per le feste, in una partita che dira le vere potenzialità e velleità del team Canicattinese ,una eventuale vittoria porterebbe ad un solo punto dalla prima posizione in classifica.