Vittoria, evade dagli arresti domiciliari per andare a passeggiare in centro: arrestato 43enne

Camminava tranquillamente in una via del centro di Vittoria, quando invece doveva trovarsi agli arresti domiciliari: sono scattate così le manette per il 43enne A.H. , “pizzicato” nella mattinata di ieri dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile mentre erano impegnati nell’ambito di mirati servizi di controllo delle persone sottoposte a misure di prevenzione e destinatarie di provvedimenti limitativi della libertà personale alternativi alla detenzione carceraria, nella giurisdizione di competenza.

L’uomo stava percorrendo a piedi via Pascoli, quando una pattuglia di militari lo ha riconosciuto e lo ha immediatamente fermato.

Considerata l’assenza dal domicilio e il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la misura alternativa alla detenzione carceraria il magrebino è stato tratto in arresto in flagranza di reato.

Al termine delle formalità di rito espletate presso la caserma di via G. Garibaldi, l’uomo è stato risottoposto agli arresti domiciliari, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica, dott. Marco Rota, dinanzi al quale dovrà rispondere del reato di evasione.

Gli inquirenti stanno ora vagliando attentamente la posizione del 43enne per accertare le ragioni per le quali non si trovasse presso la propria dimora, così come previsto.