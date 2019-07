Vittoria, incidente Suv: morto anche il cuginetto Simone

Print This Post

Non ce l’ha fatta il piccolo Simone, 12 anni, l’altro bambino coinvolto nell’incidente di giovedì sera dove ha perso la vita il cuginetto Alessio .

Un pirata della strada, Rosario Greco, a bordo di un Suv lanciato a folle velocità ha investito i due ragazzini seduti sul marciapiede in una stradina del centro storico di Vittoria.

Il cugineto Alessio era morto sul colpo mentre il piccolo Simone era trasportato in elisoccorso al policlinico di Messina in condizioni gravissime, i medici per cercare di salvarlo erano stati costretti ad amputargli entrambi gli arti inferiori .

Stamattina sono stati celebrati a Vittoria i funerali dal cuginetto morto anche lui dopo essere stato investito mentre giocava davanti casa.

“Al suo arrivo avevamo già giudicato le sue condizioni gravissime. Abbiamo tentato in tutti i modi di salvarlo, ma ogni terapia non è bastata a farlo rimanere in vita. Siamo rammaricati”, afferma Eloise Gitto, direttrice del reparto di terapia intensiva neonatale.