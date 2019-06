Vittoria, ritrovamento arsenale: Fava “Rischio di una nuova guerra di mafia”.

Print This Post

“Il ritrovamento di un arsenale a Vittoria è un dato allarmante che fa pensare anche al rischio di una nuova guerra di mafia”. Lo ha dichiarato Claudio Fava, presidente della Commissione regionale antimafia al termine della giornata di audizioni svoltesi presso la prefettura di Ragusa.

“Sullo sfondo c’è sempre il controllo del mercato ortofrutticolo della città, restituito dal lavoro dei commissari prefettizi a condizioni di ordinaria e preziosa legalità. È chiaro che il lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura, assieme al nuovo bando per assegnare i 74 box del mercato dopo anni di prorogatio, è un fattore di nervosismo e di preoccupazione per chi ha fatto dell’assenza di regole la ragione del proprio profitto. Il lavoro svolto nel comune di Vittoria è encomiabile, anche in considerazione delle carenze di organico denunciate nel corso delle audizioni di oggi”.