Vulcano, Carabinieri denunciano sei persone per abusivismo edilizio

Nei giorni scorsi, sull’isola di Vulcano, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito dei controlli finalizzati a contrastare il fenomeno dell’abusivismo edilizio.

Nel corso dei servizi, i militari dell’Arma, hanno proceduto nei confronti di:

− un 54enne ed una 52enne, che sono stati deferiti in stato di libertà all’A.G. per aver realizzato, nelle rispettive abitazioni, in località Vulcanello, interventi edilizi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza dei relativi permessi.

I militari hanno sottoposto a sequestro due cisterne ed un locale tecnologico dedicato al posizionamento degli elettrodomestici. Tali opere sono state realizzate nel 2015 in assenza delle relative autorizzazioni, pertanto sono stati deferiti anche il direttore dei lavori, 49enne di origini messinesi, il progettista, 46enne di Barcellona P.G., e il conduttore di uno degli immobili, 51 enne di Barcellona P.G.;

− un 51enne, che è stato deferito in stato di libertà all’A.G. per aver realizzato, sempre in Vulcano, contrada Sottolentia, un manufatto in cemento armato in area sottoposta a vincolo sismico e paesaggistico in assenza dei relativi permessi.

Al termine delle verifiche i manufatti sono stati sottoposti a sequestro.