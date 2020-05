Licata, week end di fuoco: 2 barche e un’auto dati alle fiamme

Connect on Linked in

Un fine settimana di fuoco quello appena trascorse a Licata.

Nel weekend appena trascorso pare infatti che due piccole imbarcazioni, parcheggiate su di un carrellino sito in via Brodolini, e una Fiat Punto, situata nel quartiere Oltreponte, siano andate misteriosamente in fiamme.

I mezzi nautici e quello su strada appartenevano rispettivamente ad un ambulante ed una 29enne disoccupata del posto.

Non appena accorti del divampare delle fiamme i rispettivi proprietari hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco del locale distaccamento i quali in men che non si dica sono intervenuti per domare il fuoco

Sul posto anche gli uomini delle forze dell’ordine per indagare sulla natura degli incendi.