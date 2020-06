Weekend di incendi in Sicilia, paura ad Alcamo e Castellammare: roghi anche nel Palermitano

Connect on Linked in

Ancora allarme incendi in Sicilia. Un grosso rogo, con una nuvola di fumo visibile a diversi chilometri di distanza, si è sviluppato nel territorio tra Alcamo e Castellammare del Golfo, sul monte Inici.

Diverse le segnalazioni da parte dei cittadini. E’ provvisoriamente chiusa al transito la statale 133 “Settentrionale Sicula”, in entrambe le direzioni, al chilometro 346 tra le località di Alcamo e Ummari.

La colonna di fumo derivata dall’incendio, situato a monte della statale, ha invaso le carreggiate facendo venire meno le condizioni di sicurezza per l’utenza in transito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e la Polizia stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Sul posto i vigili del fuoco, che insieme ai forestali sono impegnati nello spegnimento di diversi incendi divampati anche in provincia di Palermo. Le squadre antincendio sono in azione a Montelepre in due fronti che minacciano le abitazioni, nel boschetto di Santa Venere e nel boschetto Montedoro, sempre nella zona delle cave vicino al paese. Roghi anche a Carini in via Aldo Moro, Bisacquino e Balestrate.

Ieri un altro rogo aveva interessato il costone che si affaccia sulla baia del corallo a Palermo, a Sferracavallo. Le fiamme, localizzate appena sotto un hotel, hanno lambito la sede della stazione radio costiera e una villa accanto e sono state spente dall’intervento dei vigili del fuoco e di un elicottero della Protezione civile, che vi ha riversato sopra diverse quantità di acqua.

Fonte: gds.it

(https://gds.it/articoli/cronaca/2020/06/27/sabato-di-incendi-in-sicilia-paura-ad-alcamo-e-castellammare-roghi-anche-nel-palermitano-9f31d26f-bfae-400f-a7a6-248bc11b2d2a/)