Zafferana etnea, weekend vandalico: danneggiata auto della polizia municipale

Un vero e proprio raid vandalico è stato commesso nel weekend appena trascorso a Zafferana Etnea, in provincia di Catania.

Un gruppo di ignoti infatti, in piena notte ha avuto la brutale idea di danneggiare l’auto di servizio della Polizia Municipale posteggiata in via Monte Grappa, nei pressi della sede municipale.

Le prime ipotesi sulle motivazioni che hanno portato a tale scempio sembra che siano indirizzate verso il capillare controllo del territorio effettuato dai vigili, i quali hanno elevato numerosi verbali nei confronti di posteggiatori abusivi che agivano nella zona dell’anfiteatro comunale.

Sul fatto, il sindaco Alfio Vincenzo Russo e il comandante Montalto si sono dichiarati preoccupati dichiarando all’unisono con tono amareggiato: Siamo stati attaccati per il nostro diligente operato ma è chiaro che il nostro impegno continuerà ad essere incessante per garantire il rispetto delle regole su tutto in territorio, punendo ogni forma di abusivismo e prevaricazione. Si è trattato di un vero e proprio attacco alle Istituzioni e la nostra tolleranza sarà equivalente allo zero”.

Di Pietro Geremia