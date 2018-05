Papa Francesco in visita a Palermo: Leoluca Orlando “Felice per attenzione a città e impegno antimafia”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

“Una grande emozione ed un grande onore. Poter accogliere a Palermo il Pontefice è un grande onore per me e per tutta la città.

Lo è ancora di più perché Papa Francesco, accogliendo l’invito rivoltogli qualche giorno fa a Roma a nome di tutta la comunità palermitana, verrà proprio per ricordare il martirio del Beato Padre Pino Puglisi, che speriamo diventi Copatrono della città metropolitana.

Ovviamente un sentito ringraziamento per questo impegno deve andare a Don Corrado, la cui presenza paterna nella nostra comunità è stata dal primo giorno motivo di speranza e stimolo a rendere servizio alla città e ai cittadini.”

Li dichiara Leoluca Orlando apprendendo della nota del Vaticano che annuncia la presenza di Papà Bergoglio nelle Diocesi di Palermo e Piazza Armerina il prossimo 15 settembre, in occasione del 25° anniversario dell’uccisione di Padre Pino Puglisi.