Agrigento, donna massacrata di botte : trovata droga nella sua abitazione, arrestata

Le forze dell’ordine, dopo un blitz via Boccerie, vecchio quartiere della città famoso per l’attività a “luci rosse”, hanno scoperto della droga all’interno di un tugurio in uso alla donna aggredita nei giorni scorsi da un 16enne che, a colpi di spranga, l’ha ferita gravemente.

Il movente dell’aggressione potrebbe essere proprio una partita di droga rinvenuta all’interno dell’immobile in uso alla donna. Per effettuare le operazioni di sgombero dell’abitazione, sono dovuti intervenire: il personale del nucleo Nbcr dei Vigili del Fuoco, l’unità cinofili della guardia di finanza che, grazie al cane Eschilo, è riuscita a rinvenire un ingente quantitativo di hashish.

Dalle verifiche è emersa una situazione di estremo degrado, con rifiuti sparsi ovunque. La 50enne, vittima dell’aggressione, appena dimessa dall’ospedale di Palermo, dove si trovava in cura a seguito della cruenta aggressione, è stata arrestata e trasferita presso il carcere di Termini Imerese a disposizione dell’autorità giudiziaria.