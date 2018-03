Caltanissetta, i radioamatori si incontrano: il 21 e 22 aprile mostra scambio”Ham radio fair 2018″

Connect on Linked in

La sezione ARI M.Averna di Caltanissetta col patrocinio del Comitato Regionale Sicilia organizza il prossimo 21 e 22 aprile HAM RADIO FAIR 2018 nella consueta cornice della Fiera di Sicilia a Caltanissetta.

L’evento non vuole essere solo una fiera ma anche e soprattutto un contenitore di idee, uno spazio per la condivisione di esperienze e per la espressione del dinamismo dei radioamatori e sezioni ARI siciliane. Crediamo molto in questo evento e lo riteniamo spendibile e capitalizzabile. Spendibile perché è localizzato in punto geograficamente privilegiato di incontro, capitalizzabile perché ha le potenzialità per poter crescere, come già avvenuto, appuntamento dopo appuntamento.

La manifestazione, negli intenti degli organizzatori, vuole dare spazio non solo all’aspetto commerciale ma anche alla condivisione di idee, esperienze, progetti ed attività e ai diversi aspetti che caratterizzano per un verso o per l’altro il mondo radioamatoriale.

Quest’anno i locali messi a disposizione dal Centro Fieristico saranno ampliati negli spazi interni dedicati, per ospitare nel miglior modo possibile le numerose e varie attività previste. In particolare gli espositori e le associazioni partecipanti creeranno una grande vetrina arricchita qua e la dai banchetti del Flea Market e saranno esposte anche apparecchiature d’epoca, libri e riviste del settore. Prenderà così il via la mostra-scambio di materiale radiantistico.

Lo spazio esterno sarà al solito disponibile per l’installazione di antenne e per le associazioni che dispongono di mezzi attrezzati per le attività di protezione civile.

Il sabato mattina sarà dedicato come di consueto all’inagurazione ed alle scuole che potranno così anche vedere in funzione la stazione radio IQ9NI della sezione ARI di Caltanissetta ed avere dettagliate info circa la nostra attività.

Nel corso della manifestazione avrà luogo la premiazione, per le stazioni siciliane, dei contest Field Day Sicilia 144 e 50 MHz che si sono svolti in agosto 2017 e del Si-test Trophy 2017.

Il team OSCT organizzerà invece una gara di abilita cw e ssb ed inoltre: DXCC Desk Check e sessione di esami per l’acquisizione della Licenza Radioamatoriale Americana (USA).

Sono pure programmati interventi in tema di VHF e microonde e per finire un piccolo concorso dedicato all’autocostruzione.

Altre info sulle attività dell’ARI sul sito www.ari.it. Per quanto riguarda la manifestazione direttamente presso i locali di sezione (via Niscemi 237 Caltanissetta) o dal segretario francescodichiarante@virgilio.it.

La mail legata all’evento è hamradio2018@virgilio.it disponibile anche per qualunque proposta.