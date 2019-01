Caltanissetta, scarcerata 31enne che tentò di uccidere il proprio ex compagno

Print This Post

Una donna di 31 anni originaria di San Cataldo, paese in provincia di Caltanissetta, che tentò di uccidere il proprio ex compagno è stata scarcerata nella giornata di ieri con una ordinanza emessa da parte del tribunale del riesame presieduto da Andrea Catalano.

Nel dettaglio, la donna pare che una ventina di giorni fa abbia tentato di accoltellare il proprio ex convivente di 35 anni originario di Delia in quanto, secondo lei, sarebbe stata vittima di uno stalking durato per mesi.

In seguito all’accoltellamento, la 31enne era stata immediatamente arrestata dagli uomini dell’arma dei carabinieri con l’accusa di tentato omicidio e condotta ai domiciliari su disposizione del gip nisseno avvenuta lo scorso 8 Gennaio.

Di Pietro Geremia