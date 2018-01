Campobello di Licata, Archeoclub: mostra su “Territorio memoria e identità della Sicilia Centro Meridionale”

Print This Post

Venti giovani fotografi dell’hinterland agrigentino avranno la possibilità, grazie al progetto Kalat, di esporre le proprie opere nell’ambito della mostra intitolata: “Territorio memoria e identità della Sicilia Centro Meridionale” promossa dall’Archeoclub di Campobello di Licata.

Il progetto è finanziato dal bando “Giovani per il sociale” del dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



L’esposizione è aperta ai migliori talenti locali appassionati di fotografia, dai 18 ai 35 anni, che operano a Campobello di Licata e nei comuni limitrofi. I temi sono le risorse attrattive e identitarie della Sicilia centro-meridionale.

La partecipazione alla mostra è gratuita. Il limite di partecipanti è di 20 fotografi scelti secondo l’ordine di ricezione dei file.

Gli interessati ad esporre le proprie opere potranno inviare fino a 10 foto, entro le 12.30 di giovedì 18 gennaio, su supporto elettronico, che poi verrà restituito.

Per ulteriori informazioni, regolamento e moduli di iscrizione è possibile contattare la segreteria del progetto in via Tevere, 10 a Campobello di Licata oppure inviando una e-mail all’indirizzo: llavinia.kalat@gmail.com.