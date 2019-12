Canicattì, 2 auto a fuoco nella notte: indagini

Connect on Linked in

Notte impegnativa per i vigili del fuoco del locale distaccamento a causa di due incendi che hanno interessato una Renault Scenic, in via Gugino e un Suv Mercedes in via La Marmora.

I pompieri , intorno alle 2.00 della notte, avevano appena terminato di mettere in sicurezza l’incendio di via Gugino, quando al centralino di contrada Carlino è arrivata un’altra segnalazione di incendio auto, in via La Marmora, una traversa di via Vittorio Emanuele nei pressi del supermercato MD.

Anche in questo caso l’auto è stata completamebnte distrutta dalle fiamme. Sul posto anche i carabinieri della locale compagnia per cercare elementi utili a chiarire le cause del rogo.