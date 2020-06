Canicattì, arrestati due pakistani coinvolti nell’uccisione di un connazionale

Connect on Linked in

Nella giornata di ieri gli uomini dell’arma dei carabinieri hanno arrestato 2 cittadini pakistani implicati nell’omicidio di un connazionale avvenuto la notte scorsa a Caltanissetta.

Tutto sarebbe stato avviato in seguito alla morte e al successivo ritrovamento del corpo di un 32enne di origini pakistane all’interno della propria abitazione sita in via San Cataldo, nel pieno centro nisseno.

La vittima, stando alle prime indagini avviate dai militari, avrebbe ricevuto una serie di coltellate che non gli avrebbero lasciato scampo da parte di tre connazionali beccati poco dopo mentre provavano a far perdere le proprie tracce e con gli abiti ancora intrisi di sangue.

Le indagini si sarebbero concentrate successivamente nei confronti di altri 2 pakistani fermati a Canicattì i quali, insieme agli altri implicati, secondo gli ultimi accertamenti sarebbero anch’essi coinvolti nell’uccisione del povero 32enne.

Di Pietro Geremia