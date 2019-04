Canicattì, assaltano posta privata: è caccia a 3 malfattori

Connect on Linked in

Le forze dell’ordine di Canicattì hanno avviato in queste ore un’intensa attività investigativa per addivenire all’identificazione e al rintraccio degli autori della rapina ai danni di una posta privata sita in Via Belgio, una traversa di Via Pirandello a Canicattì.

Il fattaccio è avvenuto intorno alle 17.00 quando 3 giovani con il volto travisato da un passamontagna hanno fatto irruzione all’interno dell’agenzia armati di taglierino riuscendo ad asportare circa 500 euro depositati in cassa.

Nel tentativo di impedire la rapina, il figlio del gestore dell’esercizio commerciale è stato malmenato dai tre furfanti riportando una ferita al volto che i medici del pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo hanno giudicato guaribile in 10 giorni salvo complicazioni.

Gli uffici del locale Commissariato di PS e della stazione dei Carabinieri stanno sentendo molte persone, tra parti offese e testimoni del reato, per cui nelle prossime ore non si escludono sviluppi.

Di Pietro Geremia