Canicattì, Carmelo Mantione tra i compositori dell’album internazionale “Heth”

È stata recentemente pubblicata la compilation di musica contemporanea “Heth”, che comprende brani di ben undici compositori di svariati Paesi del mondo (Francia, Italia, Grecia, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda), eseguiti dalla flautista Iwona Glinka in duo con il chitarrista Angelos Botsis e con la pianista Vicky Stylianou, interpreti di fama internazionale.

Il cd comprende tre tracce corrispondenti ai tre movimenti (Andante, Tema con variazioni e Finale) del brano “Flumen (CM 2016)”, per flauto e chitarra del compositore siciliano Carmelo Mantione. L’album, inciso con l’etichetta Phasma Music, specializzata nella promozione della musica contemporanea, è in distribuzione sulle maggiori piattaforme digitali (Amazon,Spotify, Apple Music) ed è fisicamente presente in negozi di molti Paesi al mondo, attraverso il circuito di distribuzione dell’ importante etichetta Naxos