Canicattì, continuano gli attestati di solidarietà al sindaco Di Ventura e al Commissario Lauricella

In seguito al brutale tentativo di aggressione ai danni del Sindaco Di Ventura ad opera di un disoccupato intento a protestare per la mancata raccolta della spazzatura, superato grazie al coraggioso intervento del Commissario Vincenzo Lauricella, continuano a pervenire gli attestati di solidarietà da parte delle varie forze politiche del territorio. Ad aggiungersi alle manifestazioni a sostegno dei due pubblici funzionari infatti sono:

Il Movimento 5 Stelle di Canicattì: “Il M5S e il Meetup Canicattì in Movimento esprimono il loro disappunto e distacco da quanto avvenuto ieri nei confronti del Sindaco e che ha interessato un Commissario della Polizia Municipale. Ci sono stati momenti di accesa protesta nei confronti del Sindaco da parte di un nostro concittadino. Grazie al tempestivo intervento dei vigili urbani, con l’ausilio delle altre forze dell’ordine, si è scongiurato il peggio. Ribadiamo la nostra completa condanna nei confronti di questo atto e nel contempo vogliamo affermare che nonostante il periodo sia molto complesso per la nostra città non possono essere in nessun caso ammessi gesti di questo tipo. Il nostro gruppo ha a cuore la nostra città e sta lavorando soprattutto per il bene di Canicattì, qualunque altro gesto di tipo violento è fuori dalle nostre logiche. Piena solidarietà a coloro i quali sono rimasti coinvolti ieri”;

Il Segretario del Pd cittadino Gaetano Vella: “Il Partito Democratico di Canicattì esprime solidarietà al sindaco Ettore Di Ventura ed ai dipendenti dell’Ente per i fatti accaduti stamane nella casa comunale. Un plauso al Corpo della Polizia Municipale per la professionalità con la quale ha gestito gli eventi, e la nostra vicinanza al commissario Lauricella, cui auguriamo una veloce guarigione affinchè possa tornare al più presto al lavoro. Questi eventi ci turbano ed allo stesso tempo ci spronano a connotare la nostra azione politica nel solco della legalità e contro ogni violenza ed intolleranza”.

La piena solidarietà anche da parte della redazione di SiciliaReporter al Sindaco Di Ventura, potenziale vittima di un atto tanto scabroso quanto immotivato, e al Commissario Lauricella con un sincero augurio di pronta e serena guarigione.



Di Pietro Geremia