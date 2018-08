Canicattì, convalidato l’arresto degli studenti beccati con 100 gr di marijuana

Print This Post

In seguito al fermo dei due insospettabili studenti originari di Racalmuto beccati nella serata di venerdì 24 Agosto dagli uomini dai carabinieri di Canicattì con ben 100 grammi di marijuana, il giudice per le indagini preliminari di Agrigento ha deciso di convalidarne l’arresto.

I due, entrambi 20enni e studenti universitari a Parma, erano stati bloccati dagli uomini dell’arma della città del Parnaso in seguito ad un sospetto zigzagare con la loro auto per le vie del centro cittadino atto a far perdere le proprie tracce alle forze dell’ordine.

Una volta fermati e sottoposti a perquisizione, nonostante la loro presunta meraviglia e stupore al controllo, è stata ritrovata la marijuana per un valore complessivo di circa 100 euro venendo così posti agli arresti domiciliari fino alla convalida del gip agrigentino.

Di Pietro Geremia