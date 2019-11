Canicattì, dubbi sulla bonifica della scuola Pertini: On. Savarino presenta interrogazione all’Ars

Connect on Linked in

Nella mattinata di oggi l’On. Giusy Savarino ha presentato un’interrogazione parlamentare inerente al rogo e alla successiva bonifica della Scuola Sandro Pertini di Canicattì.

L’edificio scolastico in passato era entrato nel mirino di alcuni vandali che in più occasioni l’avevano ignobilmente saccheggiato e danneggiato fino ad arrivare all’incendio che lo scorso 19 febbraio 2019 avrebbe finito col distruggere intere aule e mobili vari.

Una volta disposta la chiusura ed avviati i lavori di bonifica da parte dell’attuale amministrazione comunale però, all’apertura del nuovo anno scolastico i genitori dei piccoli alunni avevano avviato un sit-in per la presenza di fuliggine e la scarsa manutenzione del plesso.

Ed è proprio in seguito al gran clamore scaturito dalla protesta che le forze politiche si sarebbero accorte dei problemi inerenti la scuola culminate quindi con la l’interrogazione parlamentare disposta dall’On. Savarino, di cui riportiamo il testo:

“Quando si parla di bambini la mia

attenzione è massima. La salute dei

bambini non si tocca!

Ho depositato questa mattina una

interrogazione parlamentare per dare voce alla comunità canicattinese e fare

chiarezza sui lavori effettuati, con soldi pubblici, nella scuola Sandro

Pertini.

La scuola è stata vandalizzata ed

incendiata il 20 Febbraio del 2018. A seguito dell’incendio il governo Musumeci

ha stanziato circa 30 mila euro per i lavori di bonifica e sanificazione delle

aule. L’appalto veniva gestita dal Comune di Canicattì.

Nonostante la celerità del governo

Musumeci nel dare risposte al territorio, i bambini sono tornati a casa sporchi

di fuliggine probabilmente a causa dell’esecuzione dei lavori appena effettuati

dal Comune.

È certamente una situazione spiacevole ed

incresciosa, pertanto chiedo all’assessore La Galla di aprire una indagine

sulla gestione dell’ appalto dei lavori da parte del Comune di Canicattì ed

accertare se vi siano delle irregolarità nell’affidamento dei lavori o nella loro esecuzione; e per verificare

come mai non sia stata richiesta, da parte del Comune, l’ installazione di un

servizio di video sorveglianza, pur essendoci diversi fondi extra comunali

disponibili.”

Di Pietro Geremia