Canicattì, fora ruote dell’auto di una suora e brucia gazebo: 80enne finisce nei guai

In seguito a delle solerti indagini poste in essere da parte degli agenti del commissariato di Canicattì è stato finalmente individuato il malfattore che, lo scorso settembre, avrebbe forato le ruote dell’auto di una suora e bruciato il gazebo in legno e vetro sito nelle adiacenze dell’Istituto Maria Immacolata di via Carlino.

Stando a quanto emerso dagli accertamenti, a compiere gli atti vandalici sarebbe stato dunque un 80enne originario del posto il quale è stato dunque denunciato presso l’autorità giudiziaria per il reato di danneggiamento aggravato.

Di Pietro Geremia