Canicattì, incendio discarica C.da Calandra: sul posto carabinieri del Noe e personale dell’Arpa

I carabinieri del Nucleo operativo ecologico e il personale dell’Arpa, si sono recati in contrada Calandra, presso il Cam, centro di conferimento rifiuti da mesi posto sotto sequestro, per effettuare un sopralluogo sullo stato in cui si trova la struttura dopo l’incendio dei giorni scorsi.

Il personale dell’Arpa avrebbe anche effettuato dei prelievi di materiale al fine di valutare il grado di inquinamento ambientale prodotto dal rogo.

Agli amministratori comunali inoltre, sarebbe stato chiesto di accelerare i tempi di bonifica della zona.

Intanto il Sindaco, alla luce dei nuovi episodi criminali, ha invitato il Prefetto di Agrigento, Dario Caputo e tutte le autorità competenti ad effettuare controlli serrati nel territorio per impedire il verificarsi di altri atti intimidatori.