Dall’inizio dell’emergenza i volontari della “Croce Verde” di Canicattì sono impegnati nei trasporti di pazienti sospetti Covid-19 in tutta la provincia di Agrigento, a tal proposito, i titolari dell’azienda, per abbattere il senso di panico e la paura dovuta alle notizie allarmanti che giornalmente vengono diffuse dai media, rassicurano i cittadini che sia il personale dell’azienda che i mezzi di soccorso vengono sottoposti ad una severa procedura di controllo e sanificazioe per garantire la massima sicurezza a tutti gli utenti.

“La gente è molto spaventata e non va lasciata sola – commenta Antonio Farraguto, uno dei titolari dell’azienda- i nostri operatori sono preparati a gestire l’emergenza, i soccorritori (autista compreso) in caso di trasporto di persone sospette Covid, indossano i DPI contenuti nel kit prima di partire e al rientro tutti i mezzi vengono sanificati.

Chi usufruisce dei nostri servizi può avere la certezza che nulla è lasciato al caso, tutto il nostro personale è sottoposto periodicamente a tampone orofaringeo per scongiurare l’eventuale presenza del virus Covid-19. La sanificazione dei nostri mezzi viene assicurata dai soccorritori con le seguenti modalità:

Pulizia accurata delle superfici ambientali e degli oggetti con acqua e detergenti classici seguita dall’applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero (su base di ipoclorito di sodio allo 0,1-0,5% o perossido d’idrogeno allo 0.5%) per tutte le superfici del mezzo di soccorso tramite panni monouso. La salute dei nostri utenti è la nostra priorità.”