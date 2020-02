Canicattì, Luciana Calà presenta metodi innovativi contro rughe, smagliature e macchie della pelle

Connect on Linked in

Luciana Calà Luxury Care è un Istituto di Bellezza che segue un unico progetto interamente dedicato all’Estetica Rigenerativa Pro-Giovinezza del terzo millennio, ai limiti della Medicina Estetica.

Chi sceglie Luciana Calà Luxury Care ama trattamenti che diano veri risultati e che nel contempo rilassano mente e corpo, ama essere servito e coccolato in locali esclusivi, eleganti, di grande classe e raffinatezza.

Gli ambienti sono insonorizzati e nettamente divisi fra loro dove si rispetta fortemente la privacy di ciascun ospite. La cura per i dettagli e il benessere è maniacale.

Il personale altamente qualificato eroga servizi assolutamente personalizzati, tecnici e qualitativamente ricchi. Chi sceglie Luciana Calà Luxury Care, lo fa perché vuole solo il meglio del settore dell’estetica.

Nasce dall’esperienza di Luciana Calà: estetista professionista dal 2003 con competenze lavorative sia in Italia che all’estero. Particolare interesse le hanno suscitato da sempre i settori del Trucco permanente, del Needling/Microneedling e del Dry Tattooing, nei quali è diventata una vera specialista.

Inoltre, la collaborazione con professionisti di altissimo livello hanno fatto si che la fondatrice di Luciana Calà Luxury Care abbia arricchito il suo know how in diversi ambiti, anche e soprattutto complementari tra loro.

La continua ambizione di volere risultati straordinari ha portato Luciana Calà ad affidarsi come PRIMA operatrice in Sicilia (e una delle prime in tutta Italia) ad un metodo del tutto unico ed esclusivo nel suo genere, decisamente vincente nel trattamento di svariati inestetismi del viso e del corpo: il metodo NEEDLING NCE. Quest’ultimo rende Luciana Calà Luxury Care il primo ed attualmente unico Istituto (su territorio nazionale) interamente dedicato a questa metodica che viene abbinata e potenziata dalla linea Cosmeceutica NeoBlastina, formulata in nano- e biotecnologia. La scelta dei fondamentali principi attivi contenuti in essa, come tra l’altro Acido Jaluronico, fattori di crescita e oligoelementi, permette di garantire il processo di ringiovanimento continuo stimolando una ripetuta neocollagenesi e neocheratogenesi.

Tutti i trattamenti con il metodo NEEDLING NCE rivolti al viso e al corpo, proposti da Luciana Calà Luxury Care, hanno un solo obbiettivo: ripristinare il corretto funzionamento fisiologico della pelle per riattivare quindi i PROPRI meccanismi di ringiovanimento.

Da Luciana Calà Luxury Care puoi risolvere inestetismi come: rughe, macchie, crono-invecchiamento, foto-invecchiamento, pori dilatati, lassità cutanea, cellulite, mesoterapia estetica, biostimolazione cuoio capelluto, epilazione laser, trucco permanente e soprattutto smagliature!

L’estetica rigenerativa permette di stimolare le tue stesse capacità fisiologiche di ringiovanimento per ottenere un risultato reale e duraturo ma soprattutto naturalmente giovane.

Luciana Calà Luxury Care, Rigenera la tua bellezza!