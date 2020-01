Canicattì, primavera delle Arti: attivato un servizio di prenotazione gratuita per i concerti

Print This Post

Dopo lo straordinario successo del “Concerto di Capodanno 2020“, nel quale l’orchestra del Parnaso e il coro polifonico Gaspare Lo Nigro hanno regalato al pubblico una replica dello spettacolo, immediatamente dopo l’esecuzione del primo, l’ Associazione musicale Gaspare Lo Nigro e il Comune di Canicattì, hanno deciso di attivare un servizio di prenotazione gratuita per i prossimi eventi della rassegna Primavera delle Arti.

Il servizio consiste nella prenotazione gratuita via WhatsApp al numero 3383948301 fino a esaurimento posti. i posti non prenotati verranno assegnati agli spettatori che si recheranno in teatro la sera stessa dell’evento, fino a esaurimento posti.

Nel messaggio di prenotazione è necessario specificare cognome e nome degli spettatori e lasciare un recapito telefonico.

Il prossimo evento si svolgerà il 26 gennaio presso il teatro sociale, alle ore 20,30: “Clarinett in Jazz”, Antonio Granata, clarinetto; Giacomo Carveni, chitarra; Manuel Salonia, batteria; Cristiano Nuovo, contrabbasso.