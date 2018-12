Canicattì, ragazza di 24 anni vince un’automobile al CC “Le Vigne” (Foto)

Connect on Linked in

Si è concluso al centro commerciale “Le Vigne” di Castrofilippo il concorso a premi “Metti in moto la fortuna” organizzato nell’ambito dei festeggiamenti per il decimo anniversario della struttura commerciale di contrada Cometi.

Mariano Catanzaro , ospite della serata e tronista ad “Uomini e donne” di Maria De Filippo, ha estratto insieme ad una bambina chiamata dal pubblico, una delle schede depositate nell’urna in queste settimane dagli utenti del centro commerciale che hanno partecipato al concorso, ad aggiudicarsi il premio più ambito, un’utilitaria messa in palio dalla concessionaria Suzuki, è stata una ragazza di 24 anni di Canicattì che, incredula, ha ricevuto la conferma del premio in diretta telefonica, poichè non era presente al momento dell’estrazione.

L’estrazione si è svolta alla presenza del Sindaco di Castrofilippo, Franco Badalamenti , del vice sindaco, Calogero Savatteri , del direttore Calogero Sanfilippo, di un funzionario della camera di commercio di Caltanissetta e del nostro direttore Davide Difazio che ha presentato l’evento.

Durante la serata inoltre, è stata premiata un’altra giovane del luogo che ha ritirato uno smarphone. Il concorso, in queste settimane, ha permesso agli utenti del CC “Le Vigne” di aggiudicarsi decine di buoni spesa per un totale di oltre 4 mila euro. Soddisfatto il direttore della struttura commerciale, Calogero Sanfilippo, che archiviato il successo della serata ha già in cantiere nuove iniziative per coccolare sempre gli affezionati clienti del centro commerciale Le Vigne.

Da segnalare inoltre, la disponibilità dell’ospite Mariano Catanzaro che, dopo aver partecipato alla manifestazione, si è recato nella vicina Castrofilippo per partecipare alle numerose iniziative proposte dall’amministrazione Badalamenti.